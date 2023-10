Course en Israël : une aventure dans un pays merveilleux

La ville côtière d'Ashkelon a accueilli le 22 novembre 1970 la première et unique course automobile d'Israël. En raison de l'actualité, voici une rétrospective de cet événement unique et inoubliable.

J'écris cette histoire aujourd'hui en raison de l'actualité, car elle m'est venue spontanément à l'esprit en voyant la ville côtière d'Ashkelon détruite par les bombes du Hamas.

Il y a 53 ans, nous tous, pilotes de Formule V, devions être à la fois très courageux et assez naïfs lorsque nous avons accepté sans aucune crainte l'invitation de l'importateur VW "Champion Motors" à Tel Aviv pour la première course automobile d'Israël à Ashkelon. Après tout, la bouillonnante bande de Gaza n'était pas loin et la guerre des six jours de 1967 entre Israël, la Syrie et l'Égypte n'était terminée que depuis trois ans.

Vaccinés contre la variole et le choléra, la plupart des participants sont arrivés le 17 novembre 1970, joyeux et impatients de se lancer dans l'aventure de la course. Certains ont pris l'avion pour Tel Aviv, d'autres ont préféré le bateau pour Haïfa, d'autant plus que les transporteurs avec les voitures de course de Formule V et de Formule 2 dans le ventre du paquebot ont commencé à traverser la Méditerranée à partir de Gênes.

Pour se rendre à Ashkelon, il fallait compter une bonne heure en voiture de location depuis l'aéroport de Tel Aviv. La clique de Formule V a été logée au complet à l'"Hôtel Schechter" d'Ashkelon. L'emplacement de l'hôtel était idéal, on pouvait rejoindre à pied en quelques minutes aussi bien le circuit que la magnifique plage méditerranéenne.

Pour être honnête, nous avons tous profité de ces journées en toute insouciance et sans aucune crainte. Parfois, on pouvait même avoir l'impression que le "Grand Prix d'Israël" semblait moins important pour les participants que de découvrir le pays et les gens par petits groupes les jours précédents. Ainsi, les garçons de Formule V Harald Ertl et Helmut Bross, accompagnés du chef de la FV Anton Konrad, du président sportif de l'AvD Huschke von Hanstein et de moi-même, ont entrepris un voyage dans le désert du Néguev à Beer Sheva - y compris des promenades à dos de chameau et la visite de maisons bédouines.

Le Mur des Lamentations à Jérusalem faisait également partie du programme de découverte. Selon la rumeur, notre collègue Ertl aurait demandé à ce lieu sacré force et sagesse pour remporter une course de Formule V (mais cela n'a malheureusement pas vraiment fonctionné).

La course s'est finalement déroulée, mais dans des conditions difficiles et non comme à l'accoutumée. L'organisateur, composé de la toute nouvelle "Israel Racing Association" (IRA) de Tel Aviv et des deux clubs locaux allemands expérimentés de l'AvD, le HMSC et le WAC de Wiesbaden, n'était vraiment pas à envier. D'une part, le circuit et le paddock étaient dans un état vraiment désastreux.

De plus, des extrémistes religieux voulaient empêcher le déroulement de la course pour cause de "profanation du sabbat". Pour éviter les actions de protestation et de sabotage annoncées et pour sauver la course, on s'est mis d'accord sur une solution chèrement payée. L'équivalent d'un quart de million de marks et le déplacement de la course du samedi au dimanche ont permis de calmer les fanatiques religieux.

Bien que le dimanche soit déjà le premier jour ouvrable de la nouvelle semaine en Israël, les spectateurs étaient si nombreux que même la police a eu du mal à contenir la foule enthousiaste. Plus de 20.000 fans se sont entassés dans un espace restreint. Après tout, les Israéliens n'avaient encore jamais assisté à une course automobile en direct dans leur pays et n'étaient donc pas conscients des dangers. Les barrières ont été envahies par la curiosité et l'enthousiasme, les spectateurs ont campé directement au bord du circuit et les chiens qu'ils avaient amenés ont causé des problèmes supplémentaires.

Le départ de la course de Formule V a dû être reporté à plusieurs reprises, puis interrompu prématurément après 15 tours sur 20 pour des raisons de sécurité. La course de Formule 2 prévue avec des stars comme Derek Bell, Patrick Depailler et les frères Brambilla a également été victime de l'irrationalité des spectateurs - seuls quelques tours de démonstration en file indienne ont pu être justifiés.

La fin prématurée était également inévitable parce que, pendant la course chaotique de Formule V, le chef de la police locale s'est présenté chez le directeur de la course Gerd Kroeber pour lui remettre l'ordre d'interruption. Kroeber m'a dit à l'époque : "Nous n'avions pas d'autre choix que d'arrêter, car la couverture d'assurance était également retirée avec effet immédiat".

Le fait qu'il n'y ait pas eu de spectateurs ou de pilotes sérieusement blessés tenait du miracle. C'est surtout la course de Formule V (vainqueur : Roos/SWE devant Koinigg/AUT et Bross/GER) qui a eu son lot de blessures. Ainsi, lors d'un virage, Harald Ertl a manqué de quelques centimètres seulement le bout des chaussures des spectateurs assis directement sur la piste. Le vainqueur Bertil Roos a rapporté qu'il avait dû se concentrer davantage sur les personnes et les chiens qui sautaient autour de lui que sur la piste. Helmut Koinigg a roulé sur le bout des chaussures d'un groupe de supporters et Manfred Jantke a même fait un tonneau en évitant un chien. Pour couronner le tout, une jeep de la police, puis un camion de pompiers sont venus à la rencontre du peloton de Formule V en pleine course.

Au moins, au moment du départ, tous étaient d'accord pour dire qu'ils avaient vécu une grande aventure et découvert un pays merveilleux. Les chauffeurs et les journalistes se demandaient toutefois si un projet courageux de l'IRA deviendrait un jour réalité. En 1973, à l'occasion du 25e anniversaire de l'État d'Israël, une association d'hommes d'affaires et d'entreprises fortunés voulait faire venir une course de championnat du monde de Formule 1 dans le pays, qui aurait eu lieu au même endroit. On pouvait légitimement douter de la réalisation de cette idée.

Trois ans plus tard, comme prévu, Israël a fêté le jubilé de son Etat sans course de Formule 1. Et une répétition des spectacles d'Ashkelon n'a plus jamais eu lieu non plus. On en est donc resté à la première course automobile en Terre sainte, la seule à ce jour.