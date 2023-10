Corsa in Israele: avventura in un paese meraviglioso

Scrivo questa storia oggi perché mi è venuta spontanea alla vista della città costiera di Ashkelon distrutta dalle bombe di Hamas.

53 anni fa, tutti noi piloti di Formula Vee dovevamo essere piuttosto coraggiosi e allo stesso tempo piuttosto sprovveduti quando, senza alcun timore, accettammo l'invito dell'importatore VW "Champion Motors" di Tel Aviv a partecipare alla prima gara automobilistica israeliana ad Ashkelon. Dopo tutto, la striscia di Gaza era vicina e la guerra dei Sei Giorni del 1967 tra Israele, Siria ed Egitto era finita da soli tre anni.

Vaccinati contro il vaiolo e il colera, la maggior parte dei partecipanti arrivò il 17 novembre 1970 allegra e impaziente di affrontare l'avventura della corsa. Alcuni presero l'aereo per Tel Aviv, altri preferirono il passaggio in nave per Haifa, soprattutto quando i trasportatori con le auto da corsa di Formula V e Formula 2 nella pancia del piroscafo partirono da Genova per il passaggio attraverso il Mediterraneo.

Per arrivare ad Ashkelon dall'aeroporto di Tel Aviv con un'auto a noleggio ci voleva un'ora abbondante. L'intera cricca della Formula Vee fu ospitata nell'"Hotel Schechter" di Ashkelon. La posizione dell'hotel era ideale: a pochi minuti a piedi dal circuito e dalla bellissima spiaggia mediterranea.

Ad essere sinceri, tutti noi ci siamo goduti le giornate lì, spensierati e senza alcun timore. A volte si aveva persino l'impressione che il "Gran Premio di Israele" sembrasse meno importante per i partecipanti rispetto all'esplorazione del Paese e della sua gente in gruppo nei giorni precedenti. Ad esempio, i ragazzi della Formula Vee Harald Ertl e Helmut Bross, insieme al boss della FV Anton Konrad, al presidente di AvD sports Huschke von Hanstein e a me, hanno fatto una gita nel deserto del Negev a Beer Sheva, con tanto di giro in cammello e visita alle abitazioni dei beduini.

Il programma di esplorazione comprendeva anche il Muro del Pianto a Gerusalemme. Si dice che Ertl abbia chiesto forza e saggezza a questo luogo sacro per vincere la gara di Formula Vee (ma sfortunatamente non ha funzionato).

Alla fine la gara si svolse, ma con un po' di confusione e non nel modo in cui si era abituati. Gli organizzatori, costituiti dalla neonata "Israel Racing Association" (IRA) di Tel Aviv e dai due esperti club locali tedeschi AvD HMSC e WAC di Wiesbaden, non avevano nulla da invidiare. Innanzitutto, la pista e il paddock erano in condizioni davvero desolate.

E poi gli estremisti religiosi volevano impedire lo svolgimento della gara per "profanazione del sabato". Per scongiurare le annunciate azioni di protesta e di sabotaggio e per salvare la gara, è stata concordata una soluzione a caro prezzo. Con l'equivalente di un quarto di milione di marchi tedeschi e il rinvio della gara dal sabato alla domenica, i fanatici religiosi sono stati placati.

Sebbene la domenica sia già il primo giorno lavorativo della nuova settimana in Israele, gli spettatori sono stati così numerosi che persino la polizia ha avuto difficoltà a tenere sotto controllo la folla entusiasta. Più di 20.000 tifosi si sono accalcati in uno spazio ristretto. Dopotutto, gli israeliani non avevano mai visto una gara automobilistica dal vivo nel loro Paese e quindi non erano consapevoli dei pericoli. Le barriere sono state invase dalla curiosità e dall'entusiasmo, gli spettatori si sono accampati ai margini della pista e i cani che avevano portato con sé hanno causato ulteriori problemi.

Più volte è stato necessario rinviare la partenza della gara di Formula Vee e poi interromperla prematuramente dopo 15 giri su 20 per motivi di sicurezza. Anche la prevista gara di Formula 2 con star come Derek Bell, Patrick Depailler e i fratelli Brambilla è stata vittima dell'irragionevolezza degli spettatori: solo pochi giri dimostrativi in fila indiana moderata potevano essere giustificati.

La fine prematura è stata inevitabile anche perché, già durante la caotica gara di Formula Vee, il capo della polizia locale si è presentato a casa del direttore di gara Gerd Kroeber e ha consegnato l'ordine di stop ai lavori. Kroeber mi disse all'epoca: "Non avevamo altra scelta che interrompere la gara perché la copertura assicurativa era stata ritirata con effetto immediato.

È stato quasi un miracolo che non ci siano stati feriti gravi tra gli spettatori o i piloti. Soprattutto la gara di Formula Vee (vincitore Roos/SWE davanti a Koinigg/AUT e Bross/GER) è stata una vera sfida. Harald Ertl, ad esempio, è andato in testacoda e ha mancato per pochi centimetri le punte delle scarpe degli spettatori seduti proprio accanto alla pista. Il vincitore Bertil Roos ha riferito di essersi dovuto concentrare più sul salto di persone e cani che sulla pista. Helmut Koinigg ha investito le dita dei piedi di un gruppo di tifosi e Manfred Jantke si è addirittura cappottato quando ha dovuto evitare un cane. Per finire, il campo di Formula Vee è stato colpito prima da una jeep della polizia e poi da un'autopompa dei vigili del fuoco.

Dopo tutto, alla partenza tutti erano d'accordo nel dire che avevano vissuto una grande avventura e un paese meraviglioso. Tra i piloti e i giornalisti, tuttavia, sono sorti dubbi sul fatto che un piano audace dell'IRA sarebbe mai diventato realtà. Per il 25° anniversario dello Stato di Israele, nel 1973, un'associazione di ricchi uomini d'affari e aziende voleva portare nel Paese una gara del campionato mondiale di Formula Uno, da tenersi nella stessa località. Era lecito nutrire giustificati dubbi sulla realizzazione dell'idea.

Tre anni dopo, come previsto, Israele ha celebrato il suo anniversario di Stato senza una gara di Formula Uno. E la ripetizione degli spettacoli di Ashkelon non si è mai più verificata. Così rimase la prima, e a tutt'oggi unica, gara automobilistica in Terra Santa.