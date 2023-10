Corrida em Israel: Aventura num país maravilhoso

Estou a escrever esta história hoje porque me ocorreu espontaneamente, tendo em conta a cidade costeira de Ashkelon destruída pelas bombas do Hamas.

Há 53 anos, todos nós, pilotos de Fórmula Vee, devemos ter sido muito corajosos e, ao mesmo tempo, muito ignorantes quando, sem qualquer receio, aceitámos o convite do importador de VW "Champion Motors", em Telavive, para participar na primeira corrida de automóveis de Israel, em Ashkelon. Afinal, a fervilhante Faixa de Gaza estava próxima e a Guerra dos Seis Dias de 1967 entre Israel, a Síria e o Egipto tinha acabado há apenas três anos.

Vacinados contra a varíola e a cólera, a maioria dos participantes chegou a 17 de novembro de 1970 alegre e ansiosa pela aventura da corrida. Alguns apanharam o avião para Telavive, outros preferiram a travessia de barco para Haifa, especialmente quando os transportadores com os carros de corrida de Fórmula V e Fórmula 2 na barriga do vapor partiram de Génova para a travessia do Mediterrâneo.

Demorou uma boa hora para chegar a Ashkelon do aeroporto de Tel Aviv de carro alugado. Todo o grupo da Fórmula Vee ficou alojado no "Hotel Schechter" em Ashkelon. A localização do hotel era ideal: ficava apenas a alguns minutos a pé da pista de corridas e da bela praia mediterrânica.

Para ser sincero, todos nós passámos os dias ali despreocupados e sem qualquer receio. Por vezes, dava mesmo a impressão de que o "Grande Prémio de Israel" parecia menos importante para os participantes do que explorar o país e as suas gentes em grupo nos dias anteriores. Por exemplo, os rapazes da Fórmula Vee, Harald Ertl e Helmut Bross, juntamente com o chefe da FV, Anton Konrad, o presidente da AvD Sports, Huschke von Hanstein, e eu próprio, fizemos uma viagem ao deserto do Negev, em Beer Sheva - incluindo passeios de camelo e visitas a habitações beduínas.

O Muro das Lamentações, em Jerusalém, também fazia parte do programa de exploração. Diz-se que Ertl pediu força e sabedoria neste local sagrado para ganhar a corrida de Fórmula Vee (mas infelizmente não resultou).

No final, a corrida realizou-se, mas com alguma confusão e não da forma a que se estava habituado. Os organizadores, constituídos pela recém-fundada "Israel Racing Association" (IRA) de Telavive e pelos dois experientes clubes locais alemães de AvD, o HMSC e o WAC de Wiesbaden, não eram de facto de invejar. Por um lado, a pista de corridas e o paddock estavam num estado verdadeiramente desolador.

Além disso, os extremistas religiosos queriam impedir a realização da corrida por causa da "profanação do Sabbath". Para evitar as anunciadas acções de protesto e sabotagem e para salvar a corrida, foi acordada uma solução muito cara. Com o equivalente a um quarto de milhão de marcos alemães e o adiamento da corrida de sábado para domingo, os fanáticos religiosos foram acalmados.

Apesar de o domingo ser já o primeiro dia útil da nova semana em Israel, foram tantos os espectadores que até a polícia teve dificuldade em controlar a multidão entusiasta. Mais de 20.000 adeptos apinharam-se no espaço confinado. Afinal de contas, os israelitas nunca tinham visto uma corrida de automóveis ao vivo no seu próprio país e, por isso, desconheciam os perigos. As barreiras foram invadidas pela curiosidade e pelo entusiasmo, os espectadores acamparam mesmo à beira da pista e os cães que traziam consigo causaram problemas adicionais.

Por várias vezes, o início da corrida de Fórmula Vee teve de ser adiado e, depois, prematuramente cancelado após 15 das 20 voltas, por razões de segurança. E também a planeada corrida de Fórmula 2 com estrelas como Derek Bell, Patrick Depailler e os irmãos Brambilla foi vítima da falta de razoabilidade dos espectadores - apenas algumas voltas de demonstração em fila indiana moderada se justificavam.

O fim prematuro também foi inevitável porque, mesmo durante a caótica corrida de Fórmula Vee, o chefe da polícia local apareceu em casa do diretor da corrida, Gerd Kroeber, e entregou a ordem de paragem dos trabalhos. Na altura, Kroeber disse-me: "Não tivemos outra alternativa senão parar a corrida porque a cobertura do seguro foi retirada com efeito imediato.

Foi quase um milagre não ter havido espectadores ou pilotos gravemente feridos. Especialmente a corrida de Fórmula Vee (vencedor Roos/SWE à frente de Koinigg/AUT e Bross/GER) foi um verdadeiro desafio. Harald Ertl, por exemplo, rodou e falhou por apenas alguns centímetros os dedos dos sapatos dos espectadores que estavam mesmo ao lado da pista. O vencedor Bertil Roos referiu que teve de se concentrar mais em saltar pessoas e cães do que na pista. Helmut Koinigg passou por cima dos dedos dos pés de um grupo de fãs e Manfred Jantke chegou mesmo a capotar quando teve de evitar um cão. Para cúmulo, o campo da Fórmula Vee foi atingido primeiro por um jipe da polícia e depois por um carro de bombeiros.

No fim de contas, todos concordaram à partida que tinham vivido uma grande aventura e um país maravilhoso. No entanto, surgiram dúvidas entre pilotos e jornalistas sobre se um plano arrojado do IRA alguma vez se tornaria realidade. Por ocasião do 25º aniversário do Estado de Israel, em 1973, uma associação de ricos homens de negócios e empresas quis trazer para o país uma corrida do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, a realizar no mesmo local. Era legítimo ter dúvidas justificadas sobre a concretização da ideia.

Três anos mais tarde, como era de esperar, Israel festejou o seu aniversário sem uma corrida de Fórmula 1. E nunca mais se repetiu o espetáculo de Ashkelon. Assim se manteve a primeira, e até hoje única, corrida de automóveis na Terra Santa.