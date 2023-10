Lando Norris: Recordando los duelos de Valentino Rossi

La estrella de McLaren no duda en subrayar que Lando Norris es un gran admirador de Valentino Rossi. El británico también visitó MotoGP y conoció al nueve veces campeón del mundo de motociclismo, que ya se ha retirado de MotoGP pero que desde entonces pisa a fondo las cuatro ruedas en un GP.

"Fue muy guay conocer a Valentino", escribe la estrella de la Fórmula 1 en su columna de "Formula1.com". "Estaba allí principalmente para conocerle y fue un honor".

"Él fue a quien admiré y quien me metió en las carreras en primer lugar. Quién sabe, quizá no me habría metido en el automovilismo si no hubiera seguido la carrera de Valentino y luego me hubiera interesado por las motos, o quizá ese interés se habría retrasado", explica Norris.

Y el piloto de 23 años añade: "Desde aquel encuentro hemos mantenido el contacto. Tengo un amigo, Thierry Vermeulen, que compite en la GT World Challenge Europe, que es la serie en la que compite Valentino desde que se pasó al automovilismo a tiempo completo en 2022. Valentino me envió un mensaje de texto después del podio en Singapur para felicitarme y todavía hablamos de vez en cuando."

"Nos encantaría hacer algo juntos. Lo que pasa es que cuando yo estoy ocupado él no, ¡y cuando yo no estoy ocupado él está ocupado! De momento es bastante difícil hacer algo, pero en el futuro seguro que nos gustaría", insiste Norris, que siguió la carrera de Rossi en MotoGP desde muy joven.

Dos duelos en particular se le quedan grabados al piloto de McLaren: "Valentino tuvo muchos grandes duelos y rivalidades y los dos mejores duelos se me quedan grabados. Uno fue en Laguna Seca contra Casey Stoner cuando le adelantó en la tierra en la curva del Sacacorchos. Y el otro duelo fue en Barcelona contra Jorge Lorenzo cuando Valentino le adelantó en la última curva. Fue uno de los momentos más chulos de la historia".