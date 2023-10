Lando Norris : souvenir des duels de Valentino Rossi

Lando Norris est un grand fan de Valentino Rossi, comme le souligne souvent la star de McLaren. Le Britannique s'est également rendu au MotoGP et a rencontré le neuvième champion du monde de moto, qui a entre-temps fait ses adieux au MotoGP, mais qui accélère depuis sur quatre roues dans une voiture de GP.

"C'était vraiment cool de rencontrer Valentino", écrit la star de la Formule 1 dans sa chronique sur "Formula1.com". "J'étais surtout là pour le rencontrer et c'était un honneur".

"C'est lui que j'admirais et qui m'a fait découvrir la course automobile en premier lieu. Qui sait, je ne serais peut-être pas venu au sport automobile si je n'avais pas suivi la carrière de Valentino et si je ne m'étais pas intéressé ensuite aux motos, ou peut-être que cet intérêt aurait été retardé", explique Norris.

Et le jeune homme de 23 ans raconte : "Depuis cette rencontre, nous sommes restés en contact. J'ai un ami, Thierry Vermeulen, qui court en GT World Challenge Europe - la série à laquelle Valentino participe depuis qu'il est passé à la course automobile à plein temps en 2022. Valentino m'a envoyé un SMS pour me féliciter après le podium de Singapour et nous continuons à nous parler de temps en temps".

"Nous aimerions faire quelque chose ensemble. C'est juste que quand je suis occupé, il ne l'est pas, et quand je ne le suis pas, il a du travail ! C'est assez difficile de faire quelque chose en ce moment, mais nous aimerions certainement le faire à l'avenir", souligne Norris, qui a suivi la carrière de Rossi en MotoGP dès son plus jeune âge.

Deux duels ont particulièrement marqué le pilote McLaren : "Valentino a eu de nombreux duels et rivalités fantastiques et les deux meilleurs duels sont restés dans ma mémoire. L'un était à Laguna Seca contre Casey Stoner, lorsqu'il l'a dépassé dans la boue dans le virage Corkscrew. Et l'autre duel, c'était à Barcelone contre Jorge Lorenzo, quand Valentino l'a dépassé dans le dernier virage. C'était l'un des moments les plus cools de tous les temps" !