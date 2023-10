Lando Norris: ricordo dei duelli con Valentino Rossi

La star della McLaren è sempre felice di sottolineare che Lando Norris è un grande fan di Valentino Rossi. Il britannico ha visitato anche la MotoGP e ha incontrato il nove volte campione del mondo di motociclismo, che nel frattempo si è ritirato dal Motomondiale ma si è messo in gioco sulle quattro ruote in un'auto da GP.

"È stato davvero bello incontrare Valentino", scrive la star della Formula 1 nella sua rubrica su "Formula1.com". "Ero lì soprattutto per incontrarlo ed è stato un onore".

"È stato lui che ho ammirato e che mi ha fatto entrare nel mondo delle corse. Chissà, forse non sarei mai entrato nel mondo del motorsport se non avessi seguito la carriera di Valentino e poi mi fossi interessato alle moto, o forse questo interesse sarebbe stato ritardato", spiega Norris.

E il 23enne dice: "Da quell'incontro siamo rimasti in contatto. Ho un amico, Thierry Vermeulen, che corre nel GT World Challenge Europe, la serie in cui Valentino gareggia da quando è passato al motorsport a tempo pieno nel 2022. Valentino mi ha mandato un messaggio dopo il podio di Singapore per congratularsi con me e ogni tanto ci sentiamo ancora".

"Ci piacerebbe fare qualcosa insieme. È solo che quando io sono occupato lui non lo è, e quando io non sono occupato lui è occupato! Al momento è piuttosto difficile fare qualcosa, ma in futuro ci piacerebbe sicuramente", insiste Norris, che ha seguito la carriera di Rossi in MotoGP fin da giovane.

Due duelli in particolare sono rimasti impressi nella mente del pilota della McLaren: "Valentino ha avuto un sacco di grandi duelli e rivalità e i due duelli più belli sono rimasti impressi nella mia mente. Uno è stato a Laguna Seca contro Casey Stoner, quando lo ha superato nello sporco alla curva del Cavatappi. E l'altro duello è stato a Barcellona contro Jorge Lorenzo, quando Valentino lo ha superato all'ultima curva. È stato uno dei momenti più belli di sempre!".