Lando Norris: Recordando os duelos de Valentino Rossi

O facto de Lando Norris, estrela da McLaren, estar a correr na Fórmula 1 também se deve a Valentino Rossi. O nove vezes campeão do mundo de motociclismo infectou o britânico com o vírus das corridas quando ele era jovem.

A estrela da McLaren tem sempre o prazer de sublinhar que Lando Norris é um grande fã de Valentino Rossi. O britânico também visitou o MotoGP e conheceu o nove vezes campeão do mundo de motociclismo, que entretanto se retirou do MotoGP, mas que desde então tem vindo a colocar o seu pé em quatro rodas num carro de GP.

"Foi muito fixe conhecer o Valentino", escreve a estrela da Fórmula 1 na sua coluna no "Formula1.com". "Eu estava lá principalmente para conhecê-lo e foi uma honra."

"Ele era a pessoa que eu admirava e que me levou para as corridas em primeiro lugar. Quem sabe, talvez eu não tivesse entrado no desporto automóvel se não tivesse seguido a carreira do Valentino e depois me tivesse interessado pelas motos, ou talvez esse interesse tivesse sido adiado", explica Norris.

E o jovem de 23 anos diz: "Desde esse encontro que nos mantemos em contacto. Tenho um amigo, Thierry Vermeulen, que corre no GT World Challenge Europe - é a série em que o Valentino tem competido desde que se mudou para o desporto motorizado a tempo inteiro em 2022. O Valentino mandou-me uma mensagem depois do pódio em Singapura para me dar os parabéns e ainda falamos de vez em quando."

"Gostaríamos muito de fazer algo juntos. Só que quando eu estou ocupado ele não está, e quando eu não estou ocupado ele está ocupado! De momento é muito difícil fazer alguma coisa, mas no futuro gostaríamos mesmo de o fazer", insiste Norris, que seguiu a carreira de Rossi no MotoGP desde muito novo.

Dois duelos em particular ficaram na memória do piloto da McLaren: "O Valentino teve muitos duelos e rivalidades fantásticos e os dois melhores duelos ficaram na minha memória. Um foi em Laguna Seca contra Casey Stoner, quando o ultrapassou em terra na curva Corkscrew. E o outro duelo foi em Barcelona contra o Jorge Lorenzo, quando o Valentino o ultrapassou na última curva. Foi um dos momentos mais fixes de sempre!"