Nelson Piquet: "No hay sanción por el comentario de Hamilton

La ola de indignación golpeó a Nelson Piquet con cierto retraso, pues no fue hasta finales de junio de 2022 que se discutieron acaloradamente los comentarios que había hecho en noviembre de 2021. En aquella ocasión, el tricampeón del mundo se refirió al inglés Lewis Hamilton como "Neguinho", que puede entenderse tanto como "colega" como "negrito".

También hizo un comentario homófobo, y el juez encargado, Pedro Matos de Arruda, consideró que los comentarios de Piquet causaban "daños morales a todas las personas de raza negra y a los miembros de la comunidad LGBTQ+". Por ello, decidió imponer a Piquet una fuerte multa de cinco millones de reales (unos 936.000 euros), que se donarán a organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan contra el racismo y por la igualdad.

Piquet recurrió inmediatamente, pero en un primer momento fue rechazado por la juez Thaissa de Moura Guimarães. El ex piloto de GP no se quedó ahí y fue una instancia más allá, con éxito. La sentencia de Piquet fue anulada porque la interpretación racista y homófoba de sus palabras ya no se interpretó como incitación al odio, sino sólo como burla, según informa el diario brasileño "Metropoles".

Es dudoso que siga siendo así. Porque el abogado de uno de los grupos detrás de la acusación original contra la estrella de GP explicó que este veredicto no era una sorpresa, sino que estaba arraigado en los principios de un "Brasil del siglo XIX". Y anunció que recurrirá inmediatamente ante el Tribunal Federal Supremo.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5