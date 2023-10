Nelson Piquet : pas de sanction pour le commentaire d'Hamilton

La vague d'indignation a touché Nelson Piquet avec un certain retard, car ce n'est que fin juin 2022 que l'on a vivement discuté des propos qu'il avait tenus en novembre 2021. A l'époque, le triple champion du monde avait qualifié l'Anglais Lewis Hamilton de "Neguinho", ce qui peut être compris aussi bien comme "pote" que comme "petit noir".

En outre, il a également tenu des propos homophobes et le juge en charge de l'affaire, Pedro Matos de Arruda, a estimé que les propos de Piquet avaient causé un préjudice moral à "tous les Noirs et les membres de la communauté LGBTQ+". Il a donc décidé d'infliger à Piquet une lourde amende de cinq millions de réals (environ 936.000 euros), qui sera reversée à des organisations caritatives luttant contre le racisme et pour l'égalité des droits.

Piquet a immédiatement fait appel, mais a d'abord été débouté par la juge Thaissa de Moura Guimarães. L'ancien pilote de GP ne s'est pas arrêté là et est allé une instance plus loin - avec succès. La peine de Piquet a été annulée, car l'interprétation raciste et homophobe de ses paroles n'a plus été interprétée comme un discours de haine, mais seulement comme une moquerie, comme le rapporte le journal brésilien "Metropoles".

Reste à savoir si les choses en resteront là. Car l'avocat d'un des groupes à l'origine de l'accusation initiale contre la star du GP a déclaré que ce jugement n'était pas une surprise, mais qu'il était enraciné dans les principes d'un "Brésil du 19e siècle". Et il a annoncé qu'il ferait immédiatement appel devant la Cour suprême fédérale.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5