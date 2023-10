Nelson Piquet: nessuna penalità per il commento di Hamilton

Inizialmente, un tribunale brasiliano aveva multato pesantemente Nelson Piquet per aver rilasciato dichiarazioni dubbie in un commento su Lewis Hamilton. Ma questa sanzione è stata ora annullata.

L'ondata di indignazione si è abbattuta su Nelson Piquet con un certo ritardo, perché solo alla fine di giugno 2022 si è discusso animatamente dei commenti che aveva fatto nel novembre 2021. In quell'occasione, il tre volte campione del mondo si era riferito all'inglese Lewis Hamilton chiamandolo "Neguinho", che può essere inteso sia come "amico" che come "piccolo uomo nero".

Il giudice incaricato, Pedro Matos de Arruda, ha ritenuto che i commenti di Piquet abbiano causato "danni morali a tutte le persone di colore e ai membri della comunità LGBTQ+". Ha quindi deciso di imporre a Piquet una pesante multa di cinque milioni di real (circa 936.000 euro), da devolvere a organizzazioni no-profit che lavorano contro il razzismo e per l'uguaglianza.

Piquet ha immediatamente presentato ricorso, ma è stato inizialmente respinto dal giudice Thaissa de Moura Guimarães. L'ex pilota del GP non si è fermato a questo e ha fatto un ulteriore passo avanti, con successo. La sentenza di Piquet è stata annullata perché l'interpretazione razzista e omofoba delle sue parole non è più stata interpretata come un discorso di odio, ma solo come una presa in giro, come riporta il brasiliano "Metropoles".

È discutibile se le cose rimarranno così. Perché l'avvocato di uno dei gruppi dietro l'accusa originale contro la star del GP ha spiegato che questo verdetto non è una sorpresa, ma che è radicato nei principi di un "Brasile del XIX secolo". E ha annunciato che farà subito ricorso al Supremo Tribunale Federale.

