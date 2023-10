Nelson Piquet: Não há penalização para o comentário de Hamilton

A onda de indignação atingiu Nelson Piquet com algum atraso, pois só no final de junho de 2022 é que se discutiu acaloradamente os comentários que tinha feito em novembro de 2021. Nessa altura, o tricampeão do mundo referiu-se ao inglês Lewis Hamilton como "Neguinho", que tanto pode ser entendido como "buddy" como "little black man".

Ele também fez um comentário homofóbico, e o juiz responsável, Pedro Matos de Arruda, considerou que os comentários de Piquet causaram "danos morais a todas as pessoas negras e membros da comunidade LGBTQ+". Por isso, decidiu aplicar uma pesada multa de cinco milhões de reais (cerca de 936 mil euros) a Piquet, a ser doada a organizações sem fins lucrativos que trabalham contra o racismo e pela igualdade.

Piquet recorreu imediatamente, mas foi inicialmente rejeitado pela juíza Thaissa de Moura Guimarães. O ex-piloto de GP não se deixou ficar por aí e foi mais longe - com sucesso. A sentença de Piquet foi anulada, porque a interpretação racista e homofóbica das suas palavras deixou de ser interpretada como discurso de ódio, mas apenas como troça, como relata o jornal brasileiro "Metropoles".

Se continuará a ser assim, é questionável. Porque o advogado de um dos grupos por detrás da acusação original contra a estrela do GP explicou que este veredito não era uma surpresa, mas que estava enraizado nos princípios de um "Brasil do século XIX". E anunciou que iria recorrer imediatamente para o Supremo Tribunal Federal.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5