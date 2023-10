Carlos Sainz: el contrato con Ferrari se negociará en invierno

El año pasado, Carlos Sainz lo pasó comparativamente mal con su Fórmula 1 de Ferrari. Su compañero de equipo Charles Leclerc se las arregló mejor y fue considerado candidato al Campeonato del Mundo en la primera mitad de la temporada. Con tres victorias y ocho podios más, el monegasco terminó la temporada en segunda posición.

Sainz, por su parte, tuvo que conformarse con una victoria, otros ocho resultados entre los tres primeros y el 5º puesto en el campeonato. Este año, Sainz ocupa también la quinta posición de la general a falta de cinco fines de semana de carrera, por delante de su compañero de cuadra, aunque no pudo disputar la carrera de Qatar debido a una fuga de combustible.

Incluso antes del inicio del fin de semana de carreras, habló de su futuro a medio y largo plazo, que ve con la escudería de Maranello. A la pregunta de si la victoria en Singapur había reforzado su confianza en el equipo, el piloto de 29 años dijo: "Nunca he tenido dudas al respecto, y no hay razón para ello, porque me siento muy cómodo en Ferrari y quiero seguir en este equipo a medio y largo plazo".

"Eso se debe también a que siempre hemos confiado el uno en el otro. Para mí, las victorias y los podios son la prueba de lo que todos ya sabíamos", subrayó el hijo de la leyenda de los rallies del mismo nombre. Y de cara a las conversaciones sobre el contrato, dijo: "Espero que el parón invernal sea una buena oportunidad para encontrar un acuerdo y seguir trabajando de cara al futuro."

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5