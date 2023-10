Carlos Sainz : négociations du contrat Ferrari cet hiver

L'année dernière, Carlos Sainz a eu du mal à s'adapter à la Formule 1 de Ferrari. Son coéquipier Charles Leclerc s'en est mieux sorti et a été considéré comme un candidat au championnat du monde durant la première moitié de la saison. Avec trois victoires et huit autres podiums, le Monégasque a terminé la saison à la deuxième place.

Sainz, quant à lui, a dû se contenter d'une victoire, de huit autres résultats dans le top 3 et de la cinquième place au championnat du monde. Cette année encore, Sainz occupe la cinquième place du classement général à cinq week-ends de la fin, devançant ainsi son coéquipier, bien qu'il n'ait pas pu participer à la course du Qatar en raison d'une fuite d'essence.

Avant même le début du week-end de course, il a parlé de l'avenir à moyen et long terme qu'il voit dans l'écurie de Maranello. Interrogé sur le fait de savoir si sa victoire à Singapour avait renforcé sa confiance dans l'équipe, le pilote de 29 ans a répondu : "Je n'ai jamais eu de doutes à ce sujet et il n'y a aucune raison de le faire, car je me sens très bien chez Ferrari et je veux rester dans cette équipe à moyen et long terme".

"C'est aussi parce que nous avons toujours eu confiance les uns dans les autres. Les victoires et les podiums sont pour moi la preuve de ce que nous savions déjà tous", a souligné le fils de la légende du rallye éponyme. Et en ce qui concerne les discussions contractuelles, il a déclaré : "J'espère que la pause hivernale sera une bonne occasion de trouver un accord et de poursuivre le travail pour l'avenir".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5