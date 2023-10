Carlos Sainz: trattative per il contratto con la Ferrari in inverno

L'anno scorso, Carlos Sainz ha avuto un periodo relativamente difficile con la sua Ferrari di Formula 1. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha fatto meglio ed è stato considerato un candidato al Campionato del Mondo nella prima metà della stagione. Il suo compagno di squadra Charles Leclerc se l'è cavata meglio e nella prima metà della stagione era considerato un candidato al campionato del mondo. Con tre vittorie e altri otto podi, il monegasco ha concluso la stagione al secondo posto.

Sainz, invece, si è dovuto accontentare di una vittoria, di altri otto risultati nella top-3 e del 5° posto in campionato. Quest'anno, Sainz è anche al quinto posto in classifica generale a cinque weekend di gara dalla fine, davanti al suo compagno di scuderia, anche se non ha potuto disputare la gara in Qatar a causa di una perdita di carburante.

Già prima dell'inizio del weekend di gara, ha parlato del suo futuro a medio e lungo termine, che vede con la scuderia di Maranello. Alla domanda se la vittoria a Singapore avesse rafforzato la sua fiducia nella squadra, il 29enne ha risposto: "Non ho mai avuto dubbi al riguardo, e non ce n'è motivo, perché mi sento molto a mio agio alla Ferrari e voglio rimanere con questa squadra nel medio-lungo termine".

"Questo anche perché ci siamo sempre fidati l'uno dell'altro. Per me, le vittorie e i podi sono la prova di ciò che tutti sapevamo già", ha sottolineato il figlio dell'omonima leggenda del rally. E guardando ai colloqui sul contratto, ha detto: "Spero che la pausa invernale sia una buona occasione per trovare un accordo e continuare il lavoro per il futuro".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5