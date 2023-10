Carlos Sainz: negociações de contrato com a Ferrari no inverno

O contrato de Carlos Sainz com a Ferrari expira após a próxima época. O espanhol quer prolongar o seu contrato mais cedo e espera que as conversações correspondentes possam ter lugar durante a pausa de inverno.

No ano passado, Carlos Sainz passou por um período relativamente difícil com o seu piloto de Fórmula 1 da Ferrari. O seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, teve melhores resultados e foi considerado um candidato ao Campeonato do Mundo na primeira metade da época. Com três vitórias e mais oito subidas ao pódio, o monegasco terminou a época em segundo lugar.

Sainz, por outro lado, teve de se contentar com uma vitória, oito outros resultados no top 3 e o 5º lugar no campeonato. Este ano, Sainz também está em quinto lugar na geral, a cinco fins-de-semana de corridas do fim, à frente do seu companheiro de equipa, embora não tenha podido participar na corrida do Qatar devido a uma fuga de combustível.

Mesmo antes do início do fim de semana de corrida, Sainz falou sobre o seu futuro a médio e longo prazo, que vê com a equipa de Maranello. Questionado se a vitória em Singapura tinha reforçado a sua confiança na equipa, o piloto de 29 anos disse: "Nunca tive dúvidas sobre isso, e não há razão para isso, porque me sinto muito confortável na Ferrari e quero ficar com esta equipa a médio e longo prazo".

"Isso também se deve ao facto de termos sempre confiado uns nos outros. Para mim, as vitórias e os pódios são a prova do que todos nós já sabíamos", sublinhou o filho da lenda dos ralis com o mesmo nome. E olhando para as negociações do contrato, ele disse: "Espero que a pausa de inverno seja uma boa oportunidade para encontrar um acordo e continuar o trabalho para o futuro."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5