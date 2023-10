Lewis Hamilton : risque-t-il une nouvelle sanction après le GP du Qatar ?

La dernière course de Formule 1 sur le circuit désertique du Qatar n'aurait pas pu se passer plus mal pour Lewis Hamilton : Le septuple champion du monde, parti en troisième position, a vu son Grand Prix s'achever dès le premier virage du premier tour de course, car il est entré en collision avec son collègue de l'équipe Mercedes, George Russell, qui avait pris le départ de la course en deuxième position. Hamilton a assumé la responsabilité de l'accident.

Après le crash, Hamilton a également commis une erreur qui a déjà eu des répercussions au Qatar. En effet, après son abandon, il a traversé la piste alors que la course se poursuivait. Pour cela, il a été convoqué devant les commissaires de course, qui ont renoncé à une sanction en cas de collision, car il s'agissait à leurs yeux d'un incident de course normal.

En revanche, ils ont sanctionné le croisement de la piste par une amende de 50.000 euros. La moitié de cette somme a toutefois été assortie d'un sursis. Cela signifie que s'il se rend coupable d'une infraction similaire d'ici la fin de la saison, il devra payer l'intégralité de l'amende. En outre, un avertissement officiel a été adressé au vainqueur de 103 GP.

Mais ce n'est pas tout : la FIA a confirmé ce dimanche qu'elle enquêtait à nouveau sur l'incident après l'élimination de la star de Mercedes. Un responsable de la presse de la FIA a certes souligné que Hamilton s'était excusé lors de l'audition à ce sujet et avait reconnu qu'il avait commis une grave infraction aux règles de sécurité. Néanmoins, l'équipe s'inquiète de l'impression qu'Hamilton a pu laisser aux jeunes pilotes, compte tenu de son caractère exemplaire.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5