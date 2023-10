Lewis Hamilton: ci sarà un'ulteriore penalità dopo il GP del Qatar?

L'ultima gara di Formula 1 sul circuito desertico del Qatar non poteva andare peggio per Lewis Hamilton: Il Gran Premio era già finito per il sette volte campione del mondo, che era partito dalla terza posizione, alla prima curva del primo giro di gara perché si è scontrato con il suo compagno di squadra della Mercedes, George Russell, che era partito dalla seconda posizione in griglia. Hamilton si è assunto la responsabilità dell'incidente.

Dopo l'incidente, Hamilton ha commesso un errore che ha avuto ripercussioni già in Qatar. Dopo il ritiro, ha attraversato la pista mentre la gara era ancora in corso. Per questo è stato citato dai commissari di gara, che si sono astenuti dal sanzionarlo in caso di collisione perché a loro avviso si trattava di un normale incidente di gara.

L'attraversamento della pista, invece, è stato multato di 50.000 euro. Tuttavia, metà dell'importo è stato sospeso. Ciò significa che se si renderà colpevole di un'infrazione simile prima della fine della stagione, dovrà pagare l'intera multa. Inoltre, c'è stato un richiamo ufficiale per il 103 volte vincitore del GP.

Ma non è tutto: la FIA ha confermato oggi (domenica) che sta indagando nuovamente sull'incidente dopo il ritiro della stella della Mercedes. Un addetto stampa della FIA ha sottolineato che Hamilton si è scusato durante l'udienza e ha riconosciuto di aver commesso una grave violazione delle norme di sicurezza. Tuttavia, ha detto, c'è preoccupazione per l'impressione che Hamilton potrebbe aver fatto sui piloti più giovani, dato il suo carattere di modello.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5