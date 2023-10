Lewis Hamilton: Haverá mais alguma penalização após o GP do Qatar?

Lewis Hamilton teve um GP para esquecer no Qatar. Colidiu com o seu companheiro de equipa da Mercedes, George Russell, na primeira curva e cometeu um erro que está agora a manter a FIA ocupada.

A última corrida de Fórmula 1 no circuito do deserto do Qatar não podia ter corrido pior para Lewis Hamilton: O Grande Prémio já estava terminado para o sete vezes campeão do mundo, que tinha arrancado da terceira posição, na primeira curva da primeira volta da corrida, porque colidiu com o seu companheiro de equipa na Mercedes, George Russell, que tinha começado a corrida na segunda posição da grelha. Hamilton assumiu a responsabilidade pelo acidente.

Hamilton também cometeu um erro após o acidente, que já teve repercussões no Qatar. Após a sua desistência, atravessou a pista enquanto a corrida ainda estava a decorrer. Por este facto, foi citado perante os comissários da corrida, que não o penalizaram em caso de colisão porque, na sua opinião, se tratava de um incidente de corrida normal.

O atravessador da pista, pelo contrário, foi multado em 50.000 euros. No entanto, metade desse montante foi suspenso. Isto significa que, se ele for culpado de uma infração semelhante antes do final da época, terá de pagar a totalidade da multa. Além disso, o vencedor de 103 GPs recebeu uma advertência oficial.

Mas isso não é tudo: a FIA confirmou hoje (domingo) que está a investigar novamente o incidente após a retirada da estrela da Mercedes. Um assessor de imprensa da FIA sublinhou que Hamilton pediu desculpa na audiência sobre o assunto e reconheceu que tinha cometido uma grave infração às regras de segurança. No entanto, disse ele, havia preocupação com a impressão que Hamilton poderia ter causado nos pilotos mais jovens, dado o seu carácter de modelo.

