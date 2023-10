GP des USA à Austin : ce qui préoccupe Mercedes

Le week-end du GP au Qatar ne restera pas dans les mémoires de l'équipe Mercedes uniquement à cause du crash fâcheux entre les deux coéquipiers Lewis Hamilton et George Russell. Avant la course de dimanche, le duo a montré lors des qualifications pour la course principale et lors du sprint que la voiture de course GP de cette année avec l'étoile fonctionnait très bien sur le circuit du désert. Russell l'a également prouvé en terminant quatrième dimanche, malgré un crash au premier tour.

Ce n'était pas une si grande surprise, comme l'explique l'ingénieur en chef de Mercedes Andrew Shovlin dans son analyse du GP. "Nous nous attendions à ce que la voiture fonctionne bien et cela s'est vu dès le sprint, où la voiture avait un rythme prometteur. Les essais libres se sont également révélés solides. Le circuit convenait aussi beaucoup mieux à notre voiture que le circuit de Suzuka, par exemple, sur lequel nous avions roulé auparavant".

Le Britannique reste toutefois prudent en ce qui concerne la prochaine épreuve de force sur le circuit texan des Amériques à Austin : "La grande question est de savoir comment cela va se passer là-bas, et bien, ce circuit est très différent de la piste du Qatar. Nous y avons un revêtement très rugueux sur lequel les pneus peuvent rapidement surchauffer".

"Et notre plus grand souci là-bas sera sans doute notre performance à haute vitesse. Dans ce domaine, Red Bull Racing et McLaren sont particulièrement forts", avertit Shovlin, qui se console toutefois : "Mais le circuit a aussi des coins plus lents et au Qatar, nous étions très bons dans ces domaines. Il est difficile de dire où nous nous situerons, mais nous espérons pouvoir nous battre pour des podiums à Austin aussi".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5