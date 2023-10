GP degli USA ad Austin: cosa preoccupa la Mercedes

In Qatar, il team Mercedes è stato soddisfatto del buon risultato ottenuto da George Russell. In vista della prossima sfida sul Circuito delle Americhe, un fattore in particolare sta creando problemi al team factory.

Il weekend del GP del Qatar non sarà ricordato dal team Mercedes solo per il fastidioso incidente tra i due compagni di squadra Lewis Hamilton e George Russell. Prima della gara di domenica, il duo ha dimostrato nelle qualifiche per la gara principale e nella volata che il GP di quest'anno con la stella ha funzionato molto bene sul circuito desertico. Lo ha dimostrato anche Russell, che domenica è arrivato quarto nonostante la caduta al primo giro.

Non è stata una sorpresa, come spiega l'ingegnere senior della Mercedes Andrew Shovlin nella sua analisi del GP. "Ci aspettavamo che la vettura si comportasse bene e questo si è visto nello sprint, dove la macchina aveva un ritmo promettente. Anche le prove libere sono andate bene. Inoltre, la pista si adattava molto meglio alla nostra vettura rispetto, ad esempio, al circuito di Suzuka, dove eravamo stati in precedenza".

In vista della prossima sfida sul Circuit of the Americas di Austin, in Texas, il britannico rimane cauto: "La domanda principale è come andrà lì e, beh, quella pista è molto diversa da quella del Qatar. Lì abbiamo una superficie molto ruvida, dove gli pneumatici possono surriscaldarsi rapidamente".

"E la nostra più grande preoccupazione sarà probabilmente la nostra prestazione ad alta velocità. La Red Bull Racing e la McLaren sono particolarmente forti in quell'area", avverte Shovlin, ma si consola: "Ma la pista ha anche curve più lente e in Qatar siamo andati molto bene in quelle aree. È difficile dire dove saremo, ma speriamo di poter lottare per il podio anche ad Austin".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5