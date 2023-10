GP dos EUA em Austin: o que preocupa a Mercedes

No Qatar, a equipa Mercedes ficou satisfeita com o bom resultado de George Russell. Olhando para o próximo confronto no Circuito das Américas, há um fator em particular que está a causar dores de cabeça à equipa de fábrica.

O fim de semana do GP do Qatar não será apenas recordado pela equipa Mercedes pelo irritante acidente entre os dois companheiros de equipa Lewis Hamilton e George Russell. Antes da corrida de domingo, a dupla mostrou na qualificação para a corrida principal e no sprint que o piloto do GP deste ano com a estrela funcionou muito bem no circuito do deserto. Isto também foi comprovado por Russell, que terminou em quarto lugar no domingo, apesar da queda na primeira volta.

Isso não foi uma grande surpresa, como explica o engenheiro sénior da Mercedes, Andrew Shovlin, na sua análise do GP. "Esperávamos que o carro tivesse um bom desempenho e isso mostrou-se no sprint, onde o carro tinha um ritmo promissor. Os treinos livres também foram fortes. A pista também se adaptou muito melhor ao nosso carro do que, por exemplo, o Circuito de Suzuka, onde já tínhamos estado antes."

Olhando para o próximo confronto no Circuito das Américas, em Austin, Texas, o britânico mantém-se cauteloso: "A grande questão é saber como é que vai correr lá, e bem, aquela pista é muito diferente da pista do Qatar. Temos lá uma superfície muito rugosa, onde os pneus podem sobreaquecer rapidamente.

"E a nossa maior preocupação será provavelmente o nosso desempenho a alta velocidade. A Red Bull Racing e a McLaren são particularmente fortes nessa área", adverte Shovlin, mas conforta-se: "Mas a pista também tem curvas mais lentas e no Qatar estivemos muito bem nessas áreas. É difícil dizer onde vamos estar, mas esperamos poder lutar pelo pódio também em Austin."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5