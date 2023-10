Adrian Newey : "L'une des compétitions les plus faciles du championnat du monde".

Dès la fin de la course sprint du Qatar, le box de Red Bull Racing pouvait déjà se réjouir. Car Max Verstappen, en terminant deuxième de la mini-course, avait pris une avance au championnat du monde sur son coéquipier Sergio Pérez, une avance qui ne peut plus être comblée. Le Néerlandais a réalisé une saison presque parfaite cette année, n'étant pas vainqueur du Grand Prix à la fin qu'à trois reprises.

En Arabie saoudite et à Bakou, il a dû laisser la première place à son compagnon d'écurie et se contenter de la deuxième. La victoire du GP de Singapour a été remportée par la star de Ferrari Carlos Sainz, qui a interrompu par son triomphe la série de victoires de Red Bull Racing. Verstappen a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position.

Lors des GP suivants, au Japon et au Qatar, Verstappen a de nouveau été le vainqueur éclatant le dimanche, soulignant ainsi la supériorité de son équipe. Le génie de la construction Adrian Newey, qui a conçu la RB19 de cette année du triple champion du monde, s'est également réjoui avec le jeune homme de 26 ans de ce nouveau succès.

Et devant la caméra de "Sky Sports F1", il a déclaré rétrospectivement : "Ce fut l'une des batailles les plus faciles pour le titre de champion du monde et certainement une saison moins stressante, c'est clair".

Et le Britannique de 64 ans a également évoqué l'un des facteurs de réussite de l'écurie de Milton Keynes : "Nous avons construit une équipe technique vraiment formidable au fil des ans. Nous avons réussi à maintenir un bon niveau de stabilité au sein de notre équipe d'ingénieurs, et cela aide évidemment. Et nous avons essayé de créer une structure horizontale et d'encourager la communication mutuelle pour que le travail chez nous soit un plaisir".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5