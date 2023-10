Adrian Newey: "Uno degli scontri più facili per il titolo mondiale".

Dopo la gara sprint in Qatar, i box della Red Bull Racing stavano già festeggiando. Il secondo posto di Max Verstappen nella mini-gara gli ha dato un vantaggio inattaccabile sul suo compagno di squadra Sergio Pérez. L'olandese ha disputato una stagione quasi perfetta quest'anno, solo tre volte non è stato il vincitore del Gran Premio alla fine.

In Arabia Saudita e a Baku ha dovuto cedere il primo posto al suo compagno di scuderia e accontentarsi del secondo. La vittoria del GP di Singapore è stata assicurata dalla stella della Ferrari Carlos Sainz, che con il suo trionfo ha interrotto la striscia di vittorie della Red Bull Racing. Verstappen ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Nei successivi GP in Giappone e Qatar, Verstappen è stato di nuovo il raggiante vincitore della domenica, sottolineando la superiorità della sua squadra. Anche il genio del design Adrian Newey, che ha realizzato la RB19 di quest'anno per il tre volte campione del mondo, si è rallegrato del successo del 26enne.

Davanti a una telecamera di "Sky Sports F1" in funzione, ha dichiarato in retrospettiva: "È stata una delle lotte per il titolo mondiale più facili e sicuramente una stagione non così stressante, questo è chiaro".

Il 64enne britannico ha anche parlato di uno dei fattori alla base del successo della scuderia di Milton Keynes: "Nel corso degli anni abbiamo costruito un team tecnico davvero eccezionale. Siamo riusciti a mantenere un buon grado di stabilità all'interno del nostro team di ingegneri, e questo ovviamente ci aiuta. Inoltre, abbiamo cercato di creare una struttura piatta e di incoraggiare la comunicazione bidirezionale per rendere divertente lavorare per noi".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5