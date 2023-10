Adrian Newey: "Um dos combates mais fáceis pelo título do Campeonato do Mundo".

Com exceção da corrida em Singapura, a Red Bull Racing ganhou todos os Grandes Prémios deste ano. Isto não é uma coincidência, diz o génio do design Adrian Newey, que cita um fator de sucesso.

Após a corrida de sprint no Qatar, a equipa de boxes da Red Bull Racing já estava a celebrar. O segundo lugar de Max Verstappen na mini-corrida deu-lhe uma vantagem inatacável sobre o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez. O holandês fez uma temporada quase perfeita este ano, apenas três vezes não foi o vencedor do Grande Prémio no final.

Na Arábia Saudita e em Baku, teve de ceder o primeiro lugar ao seu companheiro de equipa e contentar-se com o segundo. A vitória no GP de Singapura foi garantida pela estrela da Ferrari, Carlos Sainz, que quebrou a série de vitórias da Red Bull Racing com o seu triunfo. Verstappen cruzou a linha de chegada em quinto lugar.

Nos GPs seguintes, no Japão e no Qatar, Verstappen foi novamente o vencedor no domingo, sublinhando a superioridade da sua equipa. O génio do design Adrian Newey, que concebeu o RB19 deste ano para o agora tricampeão do mundo, também ficou encantado com o sucesso do título do jovem de 26 anos.

Em frente a uma câmara da "Sky Sports F1", declarou em retrospetiva: "Foi uma das lutas mais fáceis pelo título do campeonato do mundo e certamente uma temporada não tão stressante, isso é claro".

E o britânico de 64 anos também falou sobre um dos factores por detrás do sucesso da equipa de Milton Keynes: "Construímos uma excelente equipa técnica ao longo dos anos. Conseguimos manter um bom grau de estabilidade na nossa equipa de engenharia, o que obviamente ajuda. E tentámos criar uma estrutura plana e encorajar a comunicação bidirecional para que seja divertido trabalhar para nós."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5