Ben Sulayem, Presidente de la FIA: "Hay que hacer algo".

En el Circuito Internacional de Losail (Qatar), las estrellas del GP tuvieron que dominar varios retos a la vez. Por un lado, el elevado calor y la humedad dificultaron el trabajo de los pilotos; por otro, los bordillos y los límites de la pista provocaron algunas discusiones. Estos últimos fueron la perdición de Pierre Gasly y Sergio Pérez en el Gran Premio.

El piloto alpino y el novato de Red Bull Racing fueron sancionados finalmente con 15 segundos de penalización cada uno por violar repetidamente los límites de la pista. El reglamento no da mucho margen a los comisarios de carrera: cada cuatro veces que un piloto sobrepasa las líneas blancas, hay una penalización de tiempo de 5 segundos que, o bien tiene que completarse en el siguiente cambio de neumáticos, o bien -si ya se ha hecho el último cambio de neumáticos- se añade al tiempo de carrera al final.

"Las líneas blancas eran muy difíciles de ver en algunas partes. He dejado espacio de sobra, pero aun así he superado las líneas. No sé por qué tuve tantos problemas para juzgarlo correctamente", se quejó Pérez. Gasly, por su parte, se refirió a los problemas de motor que estaba experimentando el equipo. "Supongo que apreté un poco más de la cuenta y me pasé del límite. Estamos hablando de unos pocos centímetros, pero por desgracia han costado 15 segundos de penalización".

Para Mohammed Ben Sulayem, una cosa es cierta: los explotadores de las pistas tienen que hacer algo. "La solución es mejorar las pistas, y sé que algunos se resisten a ello, pero a decir verdad, si eso no ocurre, no habrá más carreras allí", amenazó el presidente de la FIA en una entrevista a "Motorsport.com". Y sentenció: "No hay duda de que tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y haré que sea una prioridad que se aplique el año que viene".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5