Ben Sulayem, président de la FIA : "Nous devons faire quelque chose".

Sur le circuit international de Losail au Qatar, les stars du GP ont dû relever plusieurs défis à la fois. D'une part, la chaleur et l'humidité élevées ont compliqué le travail des pilotes, d'autre part, les bordures et les limites de la piste ont donné lieu à quelques discussions. Ces dernières ont notamment été fatales à Pierre Gasly et Sergio Pérez lors du Grand Prix.

Le pilote Alpine et le routinier de Red Bull Racing ont finalement écopé de 15 secondes de pénalité chacun pour avoir violé les limites de la piste à plusieurs reprises. Le règlement ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux commissaires de course : chaque quatrième fois qu'un pilote dépasse les lignes blanches, il écope d'une pénalité de 5 secondes qui doit être soit effectuée lors du changement de pneus suivant, soit - si le dernier changement de pneus a déjà été effectué - ajoutée au temps de course à la fin.

"Les lignes blanches étaient parfois très difficiles à voir. J'ai laissé beaucoup d'espace, mais j'ai quand même dépassé les lignes. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu tant de mal à les évaluer correctement", se plaignait Pérez. Gasly, quant à lui, a évoqué des problèmes de moteur dont l'équipe s'est plainte. "Je pense que j'ai un peu trop poussé et que j'ai dépassé les limites. Nous parlons ici de quelques centimètres, mais malheureusement, ils ont quand même coûté 15 secondes de pénalité".

Pour Mohammed Ben Sulayem, une chose est sûre : les exploitants des circuits doivent faire quelque chose. "La solution est d'améliorer les circuits, et je sais que certains s'y opposent, mais pour dire la vérité, si cela n'est pas fait, il n'y aura plus de courses là-bas", a menacé le président de la FIA dans un entretien avec "Motorsport.com". Et il a déclaré : "Il est hors de question que nous agissions, nous devons faire quelque chose et je vais en faire une priorité qui devra être mise en œuvre d'ici l'année prochaine".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5