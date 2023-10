Il presidente della FIA Ben Sulayem: "Dobbiamo fare qualcosa".

Sul Losail International Circuit in Qatar, le star del GP hanno dovuto affrontare diverse sfide contemporaneamente. Da un lato, l'elevato calore e l'umidità hanno reso più difficile il lavoro dei piloti, dall'altro, i cordoli e i limiti della pista hanno causato alcune discussioni. Questi ultimi sono stati la rovina di Pierre Gasly e Sergio Pérez nel Gran Premio.

Al pilota alpino e al rookie della Red Bull Racing sono stati inflitti 15 secondi di penalità ciascuno per aver violato ripetutamente i limiti della pista. Il regolamento non concede molto margine di manovra ai commissari di gara: ogni quarta volta che un pilota supera le linee bianche, scatta una penalità di 5 secondi che deve essere completata al successivo cambio gomme o - se l'ultimo cambio gomme è già stato effettuato - viene aggiunta al tempo di gara alla fine.

"Le linee bianche erano molto difficili da vedere in alcuni punti. Ho lasciato uno spazio extra, ma sono riuscito a superare le linee. Non so perché ho avuto questi problemi a giudicare correttamente", si è lamentato Pérez. Gasly, invece, ha fatto riferimento ai problemi al motore che la squadra stava riscontrando. "Credo di aver spinto un po' troppo e di aver superato il limite. Stiamo parlando di pochi centimetri, ma purtroppo sono costati 15 secondi di penalità".

Per Mohammed Ben Sulayem, una cosa è certa: i gestori delle piste devono fare qualcosa. "La soluzione è migliorare le piste, e so che alcuni si oppongono a questo, ma a dire la verità, se questo non accade, non ci saranno più gare lì", ha minacciato il presidente della FIA in un'intervista a "Motorsport.com". E ha dichiarato: "Non c'è dubbio che dobbiamo agire, dobbiamo fare qualcosa e ne farò una priorità da attuare entro il prossimo anno".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5