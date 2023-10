Ben Sulayem, Presidente da FIA: "Temos de fazer alguma coisa".

No Circuito Internacional de Losail, no Qatar, as estrelas do GP tiveram de dominar vários desafios ao mesmo tempo. Por um lado, o calor e a humidade elevados dificultaram o trabalho dos pilotos, por outro lado, as bermas e os limites da pista causaram algumas discussões. Estes últimos foram a ruína de Pierre Gasly e Sergio Pérez no Grande Prémio.

O piloto da Alpine e o estreante da Red Bull Racing acabaram por receber 15 segundos de penalização cada um por violarem repetidamente os limites da pista. As regras não dão muita margem de manobra aos comissários de corrida: a cada quatro vezes que um piloto ultrapassa as linhas brancas, há uma penalização de 5 segundos que tem de ser cumprida na mudança de pneus seguinte ou - se a última mudança de pneus já tiver sido efectuada - é adicionada ao tempo de corrida no final.

"As linhas brancas eram muito difíceis de ver em algumas partes. Deixei espaço extra, mas passei por cima das linhas. Não sei porque tive tantos problemas para avaliar corretamente", queixou-se Pérez. Gasly, por outro lado, referiu-se aos problemas de motor que a equipa estava a ter. "Acho que abusei um pouco e ultrapassei o limite. Estamos a falar de alguns centímetros, mas infelizmente ainda custam 15 segundos de penalização."

Para Mohammed Ben Sulayem, uma coisa é certa: os operadores de pista têm de fazer alguma coisa. "A solução é melhorar as pistas, e eu sei que algumas pessoas resistem a isso, mas para dizer a verdade, se isso não acontecer, não haverá mais corridas lá", ameaçou o presidente da FIA em entrevista ao "Motorsport.com". E declarou: "Não há dúvida de que temos que agir, temos que fazer alguma coisa e eu farei disso uma prioridade a ser implementada até o próximo ano".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5