Mercedes : célébration du titre grâce à Kimi d'Italie

Andrea Kimi Antonelli est inarrêtable : Le jeune Italien de 17 ans seulement, issu de l'équipe junior de Mercedes, a remporté dimanche son deuxième titre de l'année. Après avoir été couronné champion en Formula Regional Middle East Championship, il a réitéré l'exploit en Formula Regional European Championship.

Antonelli a ainsi réussi à répondre aux attentes élevées qu'il avait suscitées l'année précédente en remportant le classement général de la Formule 4 italienne et allemande. Il a remporté son dernier titre de manière magistrale. Après avoir terminé la première course du week-end de Zandvoort en deuxième position, il a dû aborder la deuxième course en 8e position.

Le talent de l'équipe Prema Racing n'a même pas eu besoin de trois tours pour se hisser en tête. La victoire ne lui a ensuite pas échappé, même après un drapeau rouge, il a profité du restart pour s'éloigner immédiatement. Il a ainsi pu poser sa couronne de champion avant la finale de la saison sur le circuit d'Hockenheim.

"C'est super d'être champion. La saison a été longue et la lutte a été rude. Nous n'avons pas pris le meilleur départ, mais nous avons su rebondir fortement. Je le dois à l'équipe qui a travaillé très dur et qui a fait un travail formidable. C'est également fantastique d'avoir pu remporter le titre en gagnant", s'est ensuite enthousiasmé le pilote de Bologne.

Antonelli a également avoué : "Après que le drapeau à damier soit tombé, j'ai eu les larmes aux yeux". Et il a annoncé : "Maintenant, nous nous concentrons entièrement sur la finale à Hockenheim, où le titre de l'équipe est en jeu. Et nous voulons terminer cette saison sur un autre événement marquant".