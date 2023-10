Mercedes: festeggiamenti per il titolo grazie a Kimi dall'Italia

Quest'anno, in Formula 1, il team Mercedes deve accontentarsi di lottare per il 2° posto nel Campionato del Mondo. Le cose stanno andando meglio per i giovani: il junior della Mercedes Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il suo secondo titolo quest'anno.

Andrea Kimi Antonelli è inarrestabile: Il 17enne italiano della squadra junior della Mercedes ha vinto domenica il suo secondo titolo quest'anno. Dopo essere già stato incoronato campione nel campionato Formula Regional Middle East, ha ripetuto l'impresa nel campionato Formula Regional European.

Antonelli è riuscito così a soddisfare le grandi aspettative che aveva suscitato lo scorso anno con le vittorie assolute nella Formula 4 italiana e tedesca. Ha conquistato l'ultimo titolo in modo magistrale. Dopo aver concluso la prima gara del weekend di Zandvoort al secondo posto, ha dovuto iniziare la seconda gara dall'ottava posizione.

Al talento del Prema Racing Team non sono bastati nemmeno tre giri per prendere il comando. Dopo di che, la vittoria non gli è stata tolta, anche dopo una bandiera rossa ha sfruttato la ripartenza per andare subito in fuga. Questo gli ha permesso di mettersi in testa la corona del titolo prima del finale di stagione all'Hockenheimring.

"È una bella sensazione essere campione. È stata una stagione lunga e una lotta dura. La partenza non è stata delle migliori, ma siamo stati in grado di reagire con forza. Lo devo alla squadra, che ha lavorato molto duramente e ha fatto un ottimo lavoro. È anche fantastico che io sia riuscito a conquistare il titolo con una vittoria", ha dichiarato entusiasta il pilota bolognese.

Antonelli ha anche confessato: "Dopo la bandiera a scacchi avevo le lacrime agli occhi". E ha annunciato: "Ora siamo completamente concentrati sul finale di Hockenheim, dove è in gioco il titolo a squadre. E vogliamo concludere questa stagione con un altro successo".