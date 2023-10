Mercedes: Celebração do título graças a Kimi de Itália

Este ano, na Fórmula 1, a equipa Mercedes tem de se contentar com a luta pelo 2º lugar no Campeonato do Mundo. As coisas estão a correr melhor para os jovens: Andrea Kimi Antonelli, júnior da Mercedes, conquistou o seu segundo título este ano.

Andrea Kimi Antonelli está imparável: O italiano de 17 anos da equipa júnior da Mercedes conquistou no domingo o seu segundo título deste ano. Depois de já ter sido coroado campeão no Campeonato Regional de Fórmula do Médio Oriente, repetiu a proeza no Campeonato Europeu de Fórmula Regional.

Antonelli conseguiu, assim, satisfazer as elevadas expectativas que tinha suscitado no ano passado com as vitórias globais na Fórmula 4 italiana e alemã. O último título foi conquistado de forma magistral. Depois de terminar a primeira corrida do fim de semana de Zandvoort em segundo lugar, teve de começar a segunda corrida na 8ª posição.

O talento da Prema Racing Team não precisou sequer de três voltas para assumir a liderança. Depois disso, a vitória não lhe foi tirada, mesmo depois de uma bandeira vermelha, aproveitou o recomeço para arrancar de imediato. Isto permitiu-lhe colocar a coroa do título na cabeça antes do final da época em Hockenheimring.

"Sinto-me muito bem por ser campeão. Foi uma época longa e uma luta difícil. Não tivemos o melhor arranque, mas conseguimos recuperar com força. Devo isso à equipa, que trabalhou muito e fez um excelente trabalho. Também é fantástico o facto de ter conseguido conquistar o título com uma vitória", disse o piloto de Bolonha, entusiasmado.

Antonelli confessou ainda: "Depois de a bandeira axadrezada cair, fiquei com lágrimas nos olhos". E anunciou: "Agora estamos totalmente concentrados na final em Hockenheim, onde o título de equipa está em jogo. E queremos terminar esta época com outro ponto alto".