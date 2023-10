Daniel Ricciardo à Nashville : "Tout ce que j'aime".

Le premier Red Bull Showrun à Nashville a été un grand succès : plus de 30.000 fans se sont retrouvés sur Lower Broadway pour assister de près à un spectacle de pneus fumants et de moteurs vrombissants. Daniel Ricciardo a été le clou du spectacle. Le pilote d'AlphaTauri, qui est revenu de sa blessure avec ses courses de démonstration, a mis les gaz dans la RB7 de 2011 et a enthousiasmé les foules.

L'Australien a visiblement apprécié de retrouver un cockpit de Formule 1 après avoir longtemps dû se contenter d'un rôle de spectateur en raison de son accident à l'entraînement de Zandvoort, au cours duquel il s'était fracturé plusieurs fois la main gauche. "C'était assez sauvage", s'enthousiasmait-il après son intervention. "Broadway est déjà très sauvage en temps normal, et aujourd'hui tout particulièrement ! Beaucoup de fans sont venus et c'était génial de leur offrir un spectacle".

Il avait déjà donné un grand spectacle la veille du showrun au "Dierks Bentley's Whiskey Row", où il avait interprété un karaoké country dans le cadre de sa propre soirée Honky Tonk. "C'est tout ce que j'aime - les honky tonks et la musique live", s'est réjoui la star de Formule 1, qui a reçu une guitare peinte à la main et des bottes de cow-boy portant son nom et son surnom.

Outre Ricciardo, l'ancien pilote de GP Scott Speed et l'as des cascades Aaron Colton ont également émerveillé les spectateurs. Le premier était au volant d'une voiture de rallye Subaru et a montré au public ce qu'il était possible de faire avec. Colton a quant à lui fait étalage de ses talents sur une moto de cascadeur.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5