Daniel Ricciardo a Nashville: "Tutto ciò che amo".



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

Red Bull Content Pool

Prima del suo ritorno in Formula 1, Daniel Ricciardo si è lasciato celebrare in uno showrun della Red Bull a Nashville. L'otto volte vincitore del GP era entusiasta come i fan che hanno assistito allo spettacolo dal vivo.

