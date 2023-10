Daniel Ricciardo em Nashville: "Tudo o que eu amo".

O primeiro Red Bull Showrun em Nashville foi um sucesso absoluto: mais de 30.000 fãs reuniram-se na Lower Broadway para assistir de perto a um espetáculo com pneus a fumegar e motores a uivar. O destaque do programa foi Daniel Ricciardo. O piloto da AlphaTauri, que regressou da lesão com os seus passeios de demonstração, acelerou o RB7 de 2011 e impressionou o público.

O australiano gostou claramente de estar de volta a um cockpit de Fórmula 1, depois de ter tido de se contentar com um papel de espetador durante muito tempo devido ao seu acidente de treino em Zandvoort, no qual sofreu múltiplas fracturas na mão esquerda. "Foi muito selvagem", disse ele entusiasmado após a passagem pela pista. "A Broadway já é normalmente muito selvagem, e hoje especialmente! Vieram muitos fãs e foi ótimo dar-lhes um espetáculo".

Ele já tinha dado um grande espetáculo na noite anterior à atuação no "Dierks Bentley's Whiskey Row", onde deu um espetáculo de karaoke country como parte do seu próprio evento honky-tonk. "Isto é tudo o que eu adoro - honky tonks e música ao vivo", entusiasmou-se a estrela da Fórmula 1, que foi presenteada com uma guitarra pintada à mão e botas de cowboy com o seu nome e alcunha.

Para além de Ricciardo, o antigo piloto de GP Scott Speed e o duplo Aaron Colton também surpreenderam a multidão. O primeiro estava num carro de rali Subaru e mostrou ao público o que se pode fazer com ele. Colton mostrou as suas capacidades na mota de acrobacias.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 seg

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5