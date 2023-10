George Russell: Inspirado por Fernando Alonso

No es ningún secreto que la voluntad de ganar determina la existencia profesional de muchas estrellas de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes George Russell también hace todo lo posible por dejar atrás a sus adversarios. En el fragor del momento, a menudo se descuida la alegría, como confirmó recientemente el británico de 25 años durante su aparición en el podcast "Beyond The Grid".

En una entrevista con Tom Clarkson, el actual octavo piloto del Campeonato del Mundo reveló que, tras el parón veraniego de agosto, va a trabajar con una nueva actitud. La leyenda de la Fórmula 1 Fernando Alonso le inspiró el cambio. "Escuché un podcast con Alonso en el que decía que ojalá hubiera disfrutado un poco más de ciertos momentos de su carrera cuando era más joven, eso es lo único que cambiaría mirando atrás si pudiera".

"Ahí es donde sentí que hablaba con él, porque estoy viviendo mi sueño, pero al mismo tiempo estoy muy comprometido. Siento que soy un verdadero profesional porque presto atención a cada detalle y lo doy todo. Así que a veces te olvidas de disfrutar del momento con la gente que te rodea y también de los lugares a los que vas. Te olvidas de sonreír y de no ser un tipo serio todo el tiempo, centrado en cada detalle", reveló Russell.

Por eso ajustó su actitud, dijo. "Eso afecta a cómo trabajo con mis ingenieros, en qué me centro y en qué no me centro a la hora de configurar el coche, supongo que simplemente disfruto un poco más de la vida", describió el 99 veces competidor de GP.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5