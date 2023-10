George Russell : Inspiré par Fernando Alonso

Ce n'est un secret pour personne que la volonté de gagner détermine l'existence professionnelle de nombreuses stars de la Formule 1. Le pilote Mercedes George Russell met lui aussi tout en œuvre pour devancer ses adversaires. Dans le feu de l'action, le plaisir est souvent négligé, a confirmé le Britannique de 25 ans lors de sa récente apparition dans le podcast "Beyond The Grid".

Dans un entretien avec Tom Clarkson, l'actuel huitième du championnat du monde a révélé qu'après la pause estivale en août, il se mettrait au travail avec une nouvelle attitude. Ce changement lui a été inspiré par Fernando Alonso, un vétéran de la Formule 1. "J'ai entendu un podcast d'Alonso dans lequel il disait qu'il souhaitait avoir un peu plus profité de certains moments de sa carrière lorsqu'il était jeune, c'est la seule chose qu'il changerait avec le recul s'il le pouvait".

"C'est là que je me suis senti interpellé, car je vis mon rêve tout en étant tellement engagé. J'ai l'impression d'être une vraie professionnelle, car je fais attention à chaque détail et je donne tout. Du coup, on oublie parfois de profiter du moment avec les gens qui nous entourent et aussi des endroits où l'on va. On oublie de sourire et de ne pas être constamment ce type sérieux qui se concentre sur chaque détail", a révélé Russell.

C'est pourquoi il a adapté son attitude. "Cela concerne la manière dont je travaille avec mes ingénieurs, ce sur quoi je me concentre ou non pour régler la voiture, je profite un peu plus de la vie", a décrit le pilote aux 99 GP.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5