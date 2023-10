George Russell: ispirato da Fernando Alonso

Non è un segreto che la voglia di vincere determini l'esistenza professionale di molte stelle della Formula 1. Anche il pilota della Mercedes George Russell fa di tutto per lasciarsi alle spalle gli avversari. Anche il pilota della Mercedes George Russell fa di tutto per lasciarsi alle spalle gli avversari. Nella foga del momento, la gioia viene spesso trascurata, come il 25enne britannico ha recentemente confermato durante la sua partecipazione al podcast "Beyond The Grid".

In un'intervista con Tom Clarkson, l'attuale ottavo pilota del Campionato del Mondo ha rivelato che, dopo la pausa estiva di agosto, si metterà al lavoro con un nuovo atteggiamento. Il cambiamento gli è stato ispirato dalla leggenda della Formula 1 Fernando Alonso. "Ho sentito un podcast con Alonso in cui diceva che avrebbe voluto godersi un po' di più certi momenti della sua carriera quando era più giovane, è l'unica cosa che cambierebbe guardando indietro se potesse".

"È lì che ho sentito di parlare con lui, perché sto vivendo il mio sogno, ma allo stesso tempo sono così impegnato. Mi sento un vero professionista perché sono attento a ogni dettaglio e do il massimo. A volte ci si dimentica di godersi il momento con le persone che ci circondano e anche i luoghi in cui si va. Ci si dimentica di sorridere e di non essere sempre seri, concentrati su ogni dettaglio", ha rivelato Russell.

Per questo ha modificato il suo atteggiamento. "Questo influisce sul modo in cui lavoro con i miei ingegneri, su ciò su cui mi concentro e su ciò su cui non mi concentro quando preparo la macchina, credo di godermi un po' di più la vita", ha descritto il 99 volte iridato.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5