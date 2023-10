George Russell: Inspirado por Fernando Alonso

Não é segredo que a vontade de vencer determina a existência profissional de muitas estrelas da Fórmula 1. O piloto da Mercedes, George Russell, também faz tudo o que pode para deixar os seus adversários para trás. No calor do momento, a alegria é muitas vezes negligenciada, como o britânico de 25 anos confirmou recentemente durante a sua participação no podcast "Beyond The Grid".

Em entrevista a Tom Clarkson, o atual oitavo classificado do Campeonato do Mundo revelou que, após a pausa de verão, em agosto, vai trabalhar com uma nova atitude. Ele foi inspirado a mudar pela lenda da Fórmula 1 Fernando Alonso. "Ouvi um podcast com Alonso em que ele dizia que gostaria de ter desfrutado um pouco mais de certos momentos da sua carreira quando era mais jovem, que era a única coisa que ele mudaria olhando para trás, se pudesse".

"Foi aí que senti que falei com ele, porque estou a viver o meu sonho, mas ao mesmo tempo estou muito empenhado. Sinto que sou um verdadeiro profissional porque presto atenção a todos os pormenores e dou tudo por tudo. Por isso, às vezes esquecemo-nos de aproveitar o momento com as pessoas que nos rodeiam e também com os sítios onde vamos. Esquecemo-nos de sorrir e de não estarmos sempre sérios, concentrados em todos os pormenores", revelou Russell.

Foi por isso que ajustou a sua atitude, disse ele. "Isso afecta a forma como trabalho com os meus engenheiros, aquilo em que me concentro e aquilo em que não me concentro quando configuro o carro, acho que apenas desfruto um pouco mais da vida", descreveu o 99 vezes competidor de GP.

