Logan Sargeant : "Ma santé passe avant tout"

Lors du GP du Qatar, Logan Sargeant a abandonné sa Williams après 40 tours sur 57, car il ne pouvait plus continuer. Après son abandon, l'Américain a affirmé : "C'était la dernière chose que je voulais faire".

Le GP du Qatar a poussé les stars de la Formule 1 dans leurs derniers retranchements, et même au-delà dans le cas de Logan Sargeant. Le pilote Williams a tellement lutté contre les températures caniculaires et l'humidité qu'il a abandonné sa voiture de GP au stand après 40 des 57 tours. "Je n'en peux plus, je dois m'arrêter", gémissait-il auparavant à la radio.

L'Américain n'a pu sortir de la voiture qu'avec de l'aide, l'examen effectué après l'abandon a révélé qu'il était déshydraté. Cela était également dû à son état avant le début du week-end de course dans le désert. En effet, Sargeant a lutté toute la semaine contre des symptômes semblables à ceux de la grippe, comme l'a fait savoir l'équipe Williams.

"L'essentiel est qu'Alex et moi allions bien tous les deux", a expliqué le pilote de 22 ans. "Je me suis senti mal toute la semaine, ce qui n'a pas été aidé par la déshydratation avec cette chaleur. La dernière chose que je voulais faire était d'arrêter la voiture, mais ma santé passe avant tout. Je suis désolé pour l'équipe de ne pas avoir vu le drapeau à damier".

"Ils ont fait un travail incroyable tout au long du week-end dans ces conditions intenses", a déclaré Sargeant en félicitant son équipe. Et il a promis : "Je vais profiter de la semaine prochaine pour me reposer complètement avant de repartir à fond à Austin. Je suis très impatient".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

