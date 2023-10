Logan Sargeant: "La mia salute viene prima di tutto".

Il GP del Qatar ha spinto le stelle della Formula 1 al limite, nel caso di Logan Sargeant anche oltre. Il pilota della Williams ha faticato talmente tanto a causa delle temperature calde e dell'elevata umidità che è andato ai box con la sua auto da GP dopo 40 dei 57 giri previsti. "Non ce la faccio più, devo fermarmi", si è lamentato prima via radio.

L'americano è riuscito a uscire dall'auto solo con l'aiuto dei soccorsi; l'esame effettuato dopo l'abbandono ha rivelato che era disidratato. Ciò era dovuto anche alle sue condizioni prima dell'inizio del weekend di gara nel deserto. Poiché Sargeant ha combattuto contro sintomi influenzali per tutta la settimana, il team Williams ha dichiarato.

"L'importante è che io e Alex stiamo bene", ha spiegato il 22enne. "È tutta la settimana che non mi sento bene, e la disidratazione dovuta al caldo non mi ha aiutato. L'ultima cosa che volevo fare era mettere a terra la macchina, ma la mia salute viene prima di tutto. Mi dispiace per la squadra di non aver visto la bandiera a scacchi".

Sargeant ha elogiato la sua squadra: "Hanno fatto un lavoro incredibile per tutto il fine settimana in queste condizioni intense". E ha promesso: "Utilizzerò la prossima settimana per recuperare completamente e poi ripartire alla grande ad Austin. Non vedo l'ora".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5