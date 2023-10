Logan Sargeant: "A minha saúde está em primeiro lugar".

No GP do Qatar, Logan Sargeant retirou o seu Williams após 40 das 57 voltas, porque já não podia continuar. Após a sua retirada, o americano afirmou: "Era a última coisa que eu queria".

O GP do Qatar levou as estrelas da Fórmula 1 aos seus limites, no caso de Logan Sargeant mesmo para além deles. O piloto da Williams debateu-se tanto com as temperaturas quentes e a elevada humidade que teve de parar o seu carro de GP após 40 das 57 voltas. "Não aguento mais, tenho de parar", lamentou no rádio.

O americano só conseguiu sair do carro com ajuda, o exame após o abandono revelou que ele estava desidratado. Isto também se deveu ao seu estado antes do início do fim de semana de corrida no deserto. Para Sargeant, que se debateu com sintomas semelhantes aos da gripe durante toda a semana, a equipa Williams disse.

"O mais importante é que eu e o Alex estamos bem", explicou o piloto de 22 anos. "Tenho-me sentido mal durante toda a semana, o que não foi ajudado pela desidratação neste calor. A última coisa que eu queria fazer era parar o carro, mas a minha saúde está em primeiro lugar. Lamento para a equipa não ter visto a bandeira axadrezada".

"Fizeram um trabalho incrível durante todo o fim de semana nestas condições intensas", elogiou Sargeant à sua equipa. E prometeu: "Vou usar a próxima semana para recuperar totalmente e depois voltar a correr em Austin. Estou realmente ansioso por isso".

