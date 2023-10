Première en novembre : documentaire BrawnGP avec Keanu Reeves

Les fans de Formule 1 peuvent se réjouir : le 15 novembre, le documentaire "Brawn : The Impossible Formula 1 Story" sera diffusé pour la première fois sur Disney+. Ce documentaire en quatre parties sera présenté par la star hollywoodienne Keanu Reeves.

Avant la saison 2009 de Formule 1, personne ne s'attendait à ce que la petite équipe BrawnGP remporte le titre. En effet, l'écurie de course, issue de l'équipe d'usine japonaise après le retrait de Honda après la saison 2008 et qui s'est engagée en Formule 1 sous le nom de BrawnGP, était tout sauf un favori du championnat du monde - même si le travail sur la voiture de 2009 avait déjà commencé à l'époque de Honda. Mais le succès mitigé de l'équipe d'usine durant la période précédant son retrait n'a pas suscité de grands espoirs de places de pointe.

Mais avec Jenson Button, Ross Brawn, le chef de l'équipe Ferrari depuis de nombreuses années, a réussi un véritable conte de fées en Formule 1 et a pu se réjouir à la fin de la victoire finale dans le classement des pilotes et des équipes. Button a été responsable de six des huit victoires de la saison, les deux autres ayant été remportées par son coéquipier de l'époque, Rubens Barrichello.

Le documentaire en quatre parties de Disney+ "Brawn : The Impossible Formula 1 Story" raconte à nouveau l'histoire de ce succès inattendu. Des interviews donnent la parole aux principaux acteurs de la saison de l'époque, dont les pilotes de BrawnGP, le directeur technique Nick Fry et le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner, qui était à l'époque le principal adversaire de Brawn avec son équipe.

Disney promet un regard exclusif sur les coulisses, avec de nombreux aperçus qui n'ont encore jamais été montrés au public. Le tout est présenté par la star hollywoodienne Keanu Reeves, qui fait également office de producteur exécutif avec Neil Duncanson, lauréat de trois BAFTA. Les fans n'auront pas à patienter longtemps, car la date de sortie est déjà prévue pour le mois prochain : Le 15 novembre, le documentaire produit par "North One" sera diffusé pour la première fois sur Disney+ avec un casting de stars.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5