Anteprima a novembre: il documentario BrawnGP con Keanu Reeves

I fan della Formula 1 possono gioire: il 15 novembre, il documentario "Brawn: The Impossible Formula 1 Story" sarà trasmesso in anteprima su Disney+. Il documentario in quattro parti è presentato dalla star di Hollywood Keanu Reeves.

Prima della stagione 2009 di Formula 1, nessuno si sarebbe aspettato che il piccolo team BrawnGP vincesse il titolo. Dopo tutto, la scuderia nata dal team giapponese dopo il ritiro della Honda dopo la stagione 2008 e che ha gareggiato in Formula 1 con il nome di BrawnGP era tutt'altro che una delle favorite per il campionato del mondo, anche se il lavoro sulla vettura 2009 era già iniziato ai tempi della Honda. Ma il moderato successo del factory team nel periodo precedente l'uscita di scena non alimentava grandi speranze per le posizioni di vertice.

Ma con Jenson Button, il boss di lunga data della Ferrari, Ross Brawn, è riuscito a creare una vera e propria favola in Formula 1 e alla fine ha potuto festeggiare la vittoria assoluta nei campionati piloti e squadre. Button è stato responsabile di sei delle otto vittorie che la squadra ha festeggiato in questa stagione, mentre gli altri due primi posti sono andati al suo compagno di squadra dell'epoca, Rubens Barrichello.

Nel documentario Disney+ in quattro parti "Brawn: The Impossible Formula 1 Story", viene raccontata ancora una volta l'inaspettata storia di successo. I principali protagonisti di quella stagione, tra cui i piloti della BrawnGP, il direttore tecnico Nick Fry e il boss del team Red Bull Racing Christian Horner, che all'epoca era il principale avversario di Brawn con la sua squadra, dicono la loro nelle interviste.

Disney promette uno sguardo esclusivo dietro le quinte, con molti approfondimenti mai mostrati pubblicamente prima. Il tutto sarà presentato dalla star di Hollywood Keanu Reeves, che sarà anche produttore esecutivo insieme al tre volte vincitore del BAFTA Neil Duncanson. I fan non dovranno aspettare ancora a lungo, perché la data di uscita è già fissata per il mese prossimo: Il 15 novembre, il documentario prodotto da "North One" sarà trasmesso in anteprima su Disney+ con un cast stellare.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5