Estreia em novembro: Documentário BrawnGP com Keanu Reeves

Antes da temporada de Fórmula 1 de 2009, ninguém teria esperado que a pequena equipa BrawnGP ganhasse o título. Afinal, a equipa de corrida que emergiu da equipa de fábrica japonesa na sequência da retirada da Honda após a temporada de 2008 e competiu na Fórmula 1 sob o nome BrawnGP era tudo menos uma favorita ao Campeonato do Mundo - apesar de o trabalho no carro de 2009 já ter começado nos tempos da Honda. Mas o sucesso moderado da equipa de fábrica no período que antecedeu a saída não alimentou grandes esperanças de posições de topo.

Mas com Jenson Button, o chefe de equipa de longa data da Ferrari, Ross Brawn, conseguiu criar um verdadeiro conto de fadas da Fórmula 1 e, no final, foi capaz de celebrar a vitória geral nos campeonatos de pilotos e equipas. Button foi responsável por seis das oito vitórias que a equipa obteve nessa temporada, enquanto os outros dois primeiros lugares foram para o seu companheiro de equipa na altura, Rubens Barrichello.

No documentário em quatro partes do Disney+ "Brawn: The Impossible Formula 1 Story", a inesperada história de sucesso é contada mais uma vez. Os principais protagonistas dessa época, incluindo os pilotos da BrawnGP, o diretor técnico Nick Fry e o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, que era o principal adversário de Brawn com a sua equipa na altura, dão a sua opinião em entrevistas.

A Disney promete um olhar exclusivo sobre os bastidores, com muitas informações que nunca foram mostradas publicamente antes. Tudo isto será apresentado pela estrela de Hollywood Keanu Reeves, que também actua como produtor executivo juntamente com Neil Duncanson, três vezes vencedor do BAFTA. Os fãs não terão de esperar muito mais, uma vez que a data de lançamento já está marcada para o próximo mês: A 15 de novembro, o documentário produzido pela "North One" vai estrear no Disney+ com um elenco repleto de estrelas.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5