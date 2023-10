Lewis Hamilton: "Yo no diseño el coche".

La introducción de la nueva generación de coches de Fórmula 1 para el inicio de la temporada 2022 trajo consigo un problema inesperado: los monoplazas alados reaccionan de forma muy sensible a los cambios en la distancia al suelo y esto puede provocar el fenómeno del "porpoising" o "rebote", que hace que los coches "reboten" en las rectas.

Los reguladores reaccionaron con medidas, pero el fenómeno no pudo eliminarse por completo. Y Lewis Hamilton está seguro de que tendrá que luchar con él en su coche de empresa hasta el final de la temporada. En Qatar, explicó: "El rebote nos acompañará hasta el final de la temporada". Después de todo, "sólo ocurre en algunas carreras y no es tan malo como el año pasado", se consoló.

Y el siete veces campeón del mundo explicó: "Pero confío en que no ocurra el año que viene". Aunque no hay mucho que él mismo pueda hacer al respecto, subrayó: "Después de todo, yo no diseño ni construyo el coche, y no puedo sentarme ante el ordenador y ayudar a los ingenieros a hacer las mejoras. Lo mejor que puedo hacer es dar el máximo rendimiento en los fines de semana de carrera".

Asiste a muchas reuniones en la fábrica de Fórmula Uno en Brackley, al igual que su compañero de equipo George Russell, reveló Hamilton. "Ahora tenemos un proceso de trabajo mejor que nunca y George y yo nos estamos implicando más. Estamos a menudo en las reuniones en la fábrica para poder responder a las preguntas de los ingenieros que no viajan a los Grandes Premios. Seguiremos haciéndolo y nos esforzaremos al máximo en la pista hasta el final de la temporada. Después, tenemos que dejar que los chicos hagan lo que mejor saben hacer".

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5