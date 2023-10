Lewis Hamilton : "Je ne construis pas la voiture".

Lewis Hamilton en est certain : le problème du portage accompagnera Mercedes jusqu'à la fin de la saison. Dans la perspective de 2024, il est confiant. Et il sait comment il peut aider au mieux l'équipe.

L'introduction de la nouvelle génération de voitures de Formule 1 au début de la saison 2022 a entraîné un problème inattendu : les voitures à ailes sont très sensibles aux variations de la distance au sol, ce qui peut entraîner le phénomène de "porpoising" ou de "bouncing", qui fait "rebondir" les voitures sur les lignes droites.

Les régulateurs ont réagi en prenant des mesures, mais le phénomène n'a pas pu être totalement éliminé. Et Lewis Hamilton est certain qu'il devra lutter contre ce phénomène dans sa voiture de fonction jusqu'à la fin de la saison. Au Qatar, il a déclaré : "Le rebond nous accompagnera jusqu'à la fin de la saison". Il s'est tout de même consolé en déclarant : "Cela ne se produit que lors de certaines courses et c'est loin d'être aussi grave que l'année dernière".

Et le septuple champion du monde a déclaré : "Mais j'ai bon espoir que cela ne se reproduise pas l'année prochaine". Il ne peut certes pas faire grand-chose lui-même à cet égard, a-t-il souligné : "Ce n'est pas moi qui conçois et fabrique la voiture, et je ne peux pas m'asseoir devant l'ordinateur et aider les ingénieurs à apporter des améliorations. Le mieux que je puisse faire est d'être le plus performant lors des week-ends de course".

Hamilton a révélé qu'il assistait à de nombreuses réunions à l'usine de Formule 1 de Brackley, tout comme son coéquipier George Russell. "Nous avons maintenant un meilleur processus de travail que jamais et George et moi nous impliquons davantage. Nous assistons souvent aux réunions à l'usine et nous pouvons donc répondre aux questions des ingénieurs qui ne se rendent pas aux Grands Prix. Nous allons continuer à le faire et à donner le meilleur de nous-mêmes sur la piste jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, nous devrons laisser les gars faire ce qu'ils font le mieux".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5