Lewis Hamilton: "Non disegno io la macchina".

L'introduzione della nuova generazione di vetture di Formula 1 per l'inizio della stagione 2022 ha portato con sé un problema inaspettato: le vetture alate reagiscono in modo molto sensibile alle variazioni dell'altezza da terra e questo può portare al fenomeno del "porpoising" o "bouncing", che fa "rimbalzare" le vetture sui rettilinei.

I regolatori hanno reagito con delle misure, ma non è stato possibile eliminare completamente il fenomeno. E Lewis Hamilton è sicuro di doverci lottare con la sua auto aziendale fino alla fine della stagione. In Qatar ha spiegato: "Il rimbalzo ci accompagnerà fino alla fine della stagione". Dopotutto, "si verifica solo in alcune gare e non è così grave come l'anno scorso", si è consolato.

E il sette volte campione del mondo ha spiegato: "Ma sono fiducioso che non si verificherà l'anno prossimo". Anche se lui stesso non può fare molto in questo senso, ha sottolineato: "Dopotutto, non sono io a progettare e costruire la macchina, e non posso sedermi al computer e aiutare gli ingegneri ad apportare miglioramenti. Il meglio che posso fare è dare le migliori prestazioni nei weekend di gara".

Hamilton partecipa a molte riunioni presso la fabbrica di Formula Uno a Brackley, come il suo compagno di squadra George Russell, ha rivelato. "Ora abbiamo un processo di lavoro migliore che mai e io e George siamo sempre più coinvolti. Siamo spesso presenti alle riunioni in fabbrica per rispondere alle domande degli ingegneri che non si recano ai Gran Premi. Continueremo a farlo e a fare del nostro meglio in pista fino alla fine della stagione. Dopodiché, dovremo lasciare che i ragazzi facciano ciò che sanno fare meglio".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5