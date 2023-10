Lewis Hamilton: "Não sou eu que desenho o carro".

Lewis Hamilton tem a certeza de que o problema com o porpobrecimento estará com a Mercedes até ao final da época. Olhando para 2024, ele está confiante. E sabe como pode ajudar melhor a equipa.

A introdução da nova geração de carros de Fórmula 1 para o início da temporada de 2022 trouxe consigo um problema inesperado: os carros com asas reagem de forma muito sensível às mudanças na distância ao solo, o que pode levar ao fenómeno de "porpoising" ou "bouncing", que faz com que os carros "saltem" nas rectas.

Os reguladores reagiram com medidas, mas o fenómeno não pôde ser completamente eliminado. E Lewis Hamilton tem a certeza de que vai ter de se debater com o fenómeno no seu carro de empresa até ao final da época. No Qatar, explicou: "O ressalto vai acompanhar-nos até ao fim da época". Afinal, "só acontece em algumas corridas e não é tão mau como no ano passado", consolou-se.

E o sete vezes campeão do mundo explicou: "Mas estou confiante de que não ocorrerá no próximo ano". Apesar de não haver muito que ele próprio possa fazer a este respeito, sublinhou: "Afinal, não sou eu que desenho e construo o carro e não me posso sentar ao computador e ajudar os engenheiros a fazer as melhorias. O melhor que posso fazer é dar o melhor desempenho nos fins-de-semana de corrida".

Ele participa em muitas reuniões na fábrica de Fórmula 1 em Brackley, tal como o seu colega de equipa George Russell, revelou Hamilton. "Temos agora um processo de trabalho melhor do que nunca e George e eu estamos a envolver-nos mais. Estamos frequentemente nas reuniões na fábrica para podermos responder às questões dos engenheiros que não viajam para os Grandes Prémios. Vamos continuar a fazer isso e a dar o nosso melhor em pista até ao final da época. Depois disso, temos de deixar os rapazes fazerem o que sabem fazer melhor."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5