Nico Hülkenberg : des attentes élevées pour la mise à niveau de Haas

Nico Hülkenberg a déjà disputé huit Grands Prix à Austin, mais cette année, il se présente pour la première fois sur le circuit des Amériques pour une équipe américaine. "La course de Miami était déjà une sorte de course à domicile et la semaine du GP y était déjà très chargée. Je m'attends à ce que ce soit pareil à Austin", dit l'Allemand, convaincu que "les fans font en sorte que cette course soit unique".

Et au vu de la popularité dont jouit notamment son chef d'équipe Günther Steiner auprès des supporters, Hülkenberg ajoute : "Ils sont incroyablement enthousiastes et beaucoup sont devenus fans grâce au documentaire Netflix 'Drive to Survive'. Je m'attends donc à voir beaucoup de fans de Haas, ou du moins beaucoup de T-shirts Günther Steiener".

Mais l'impatience est surtout due à l'importante mise à jour que Haas apportera en piste à Austin. A ce sujet, le pilote d'Emmerich explique : "Nous attendions cette mise à jour avec impatience, car elle s'est fait attendre pendant longtemps, et elle doit améliorer les performances et les caractéristiques de notre voiture et aider à éliminer les points faibles".

"Il s'agit d'améliorer l'usure des pneus, la constance et la performance", énumère le pilote de 36 ans, avant d'ajouter : "Depuis le début de la saison, Kevin Magnussen et moi-même donnons notre avis aux ingénieurs et aux constructeurs et j'espère que nous pourrons faire un grand pas en avant. Il s'agit aussi de prendre une direction de développement pour l'année prochaine".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5