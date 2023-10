Nico Hülkenberg: grandi aspettative per l'aggiornamento della Haas

Giusto in tempo per la gara di casa ad Austin, la Haas ha apportato un aggiornamento che dovrebbe migliorare le prestazioni del pilota GP della scuderia statunitense. Nico Hülkenberg spera in un grande passo avanti.

Nico Hülkenberg ha già disputato otto Gran Premi ad Austin, ma quest'anno gareggerà per la prima volta per un team statunitense sul Circuit of the Americas. "La gara di Miami era già una sorta di gara di casa e la settimana del GP è stata molto intensa. Mi aspetto che sia simile ad Austin", dice il tedesco, che è convinto: "I tifosi fanno sì che questa gara sia unica".

E vista la popolarità che il suo capo squadra Günther Steiner gode in particolare tra i tifosi, Hülkenberg aggiunge: "Sono incredibilmente entusiasti e molti sono diventati fan grazie al documentario di Netflix 'Drive to Survive'. Quindi mi aspetto di vedere molti fan della Haas, o almeno molte magliette di Günther Steiener".

Ma l'attesa è particolarmente alta a causa dell'ampio aggiornamento che Haas sta apportando alla pista di Austin. A questo proposito, il nativo di Emmerich spiega: "Abbiamo atteso con impazienza l'aggiornamento perché è arrivato da tempo ed è stato progettato per migliorare le prestazioni e le caratteristiche della nostra vettura e contribuire a eliminare i punti deboli".

"Si tratta di migliorare l'usura degli pneumatici, la consistenza e le prestazioni", sottolinea il 36enne, aggiungendo: "Fin dall'inizio della stagione, Kevin Magnussen e io abbiamo dato un feedback agli ingegneri e ai progettisti e spero che riusciremo a fare un grande passo avanti. Si tratta anche di stabilire una direzione di sviluppo per il prossimo anno".

